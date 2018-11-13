13 ноября в Бахмуте Донецкой области во время разбойного нападения на ювелирный магазин был убит охранник.

Около 16.10 мужчина в маске совершил вооруженное нападение на ювелирный магазин в центре города, сообщает пресс-служба Нацполиции Донецкой области.

Подозреваемый с похищенными драгоценностями убежал. Полиция начала операцию по задержанию злоумышленника.

"На место выехало руководство Главного управления Нацполиции в Донецкой области. Над раскрытием преступления работает следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции и оперативники криминальной полиции области", - говорится в сообщении.

Ранее в Киеве со стрельбой грабили ювелирный магазин.