В центре Бахмута ограбили "ювелирку" и убили человека [ Редактировать ]
13 ноября в Бахмуте Донецкой области во время разбойного нападения на ювелирный магазин был убит охранник.
Около 16.10 мужчина в маске совершил вооруженное нападение на ювелирный магазин в центре города, сообщает пресс-служба Нацполиции Донецкой области.
Подозреваемый с похищенными драгоценностями убежал. Полиция начала операцию по задержанию злоумышленника.
"На место выехало руководство Главного управления Нацполиции в Донецкой области. Над раскрытием преступления работает следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции и оперативники криминальной полиции области", - говорится в сообщении.
Ранее в Киеве со стрельбой грабили ювелирный магазин.
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