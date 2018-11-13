А поки що атакує сам Трамп. У нього - черговий претендент на відставку. Це - міністр внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен. Так пише видання "Вашингтон Пост", посилаючись на власні джерела в Білому домі. Причина - Трамп і Нільсен не дійшли згоди в питанні імміграції. Зокрема, міністр відмовилася повністю закрити кордон із Мексикою.

За інформацією видання, про її відставку президент може оголосити вже цього тижня.