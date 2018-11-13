Аліс, звідки гроші? Німецькі праві популісти опинилисяв центрі гучного скандалу. Лідера партії "Альтернатива для Німеччини" Аліс Вайдель підозрюють у незаконному партійному фінансуванні. Детальніше - Тетяна Логунова.

18 переказів на загальну суму 130 тисяч євро. І примітка - "на передвиборну кампанію Аліс Вайдель". Ці гроші надійшли на партійні рахунки напередодні останніх виборів до Бундестагу. Кошти переказували зі Швейцарії як пожертви від великого фармакологічного концерну. А фінансувати партію за рахунок внесків із країн, що не входять до Євросоюзу, в Німеччині категорично заборонено.

Аліс Вайдель - співголова фракції "Альтернатива для Німеччини" в Бундестазі щосили намагається виправдатися. Мовляв, вона особисто не стежила за банківськими рахунками партії. А коли дізналася про пожертви зі Швейцарії - одразу повернула кошти назад. Щоправда, політик не може пояснити, чому зробила це тільки через півроку після виборів. Як і не знає, з якого взагалі дива швейцарські фармацевти вирішили підтримати німецьких правих популістів і її особисто.

У версію Вайдель не повірили не тільки опоненти, а й деякі однопартійці. Вони вимагають пояснень і натякають на відставку.

"Якщо з'ясується, що пані Вайдель знала про ці пожертви, - то вона повинна відповісти. І якщо буде доведено, що йдеться про незаконне партійне фінансування - вона має відмовитися від посади і скласти мандат", - заявляє Ральф Оцкара, голова партійного осередку "Альтернативи для Німеччини" у землі Баден-Вюртемберг.

За розгляд цієї справи вже взявся й відповідний комітет Бундестагу. Якщо його експерти дійдуть висновку, що партійне фінансування було незаконним, "Альтернативі для Німеччини" загрожує чималий штраф. У розмірі - 400 тисяч євро.