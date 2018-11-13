Як потрапити в будинок принца Чарльза? Скільки коштує пожити в італійському замку? І навіщо японець одружився на віртуальній жінці? Про це та інше - в нашому огляді.

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Смертельний номер. На ярмарку в Джакарті перекинулися кабіни оглядового колеса. Інцидент стався під час руху атракціону. В одному з вагончиків перебувала сім'я з маленькою дитиною. Люди на даху чекали на допомогу. На щастя, обійшлося без постраждалих. Інцидент розслідує поліція. За попередніми даними, атракціон був несправним.

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У Великій Британії засудили сімейну пару, яка назвала сина на честь Адольфа Гітлера. Подружжя належало до забороненої ультраправої групи "Національна дія". Підсудні обмінювалися повідомленнями з прославленням німецького диктатора і поширювали свої фото з нацистськими салютами в костюмах Ку Клукс Клану. У грудні подружжю винесуть вирок.

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Орендувати замок всього за 100 доларів на добу. В італійському селі Роккаскаленья будь-хто може пожити в палаці площею 700 квадратних метрів. За сотню доларів охочі отримають доступ до фортеці, каплиці, справжньої оглядової вежі, підземелля та внутрішніх садів. Однак є проблема - замок розташований на високій горі в Долині смерті. Машиною до нього не дістатися - тільки пішки.

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Ідеальна дружина - віртуальна? Японець оженився на цифровій співачці. 35-річний шкільний адміністратор Акіхіко Кондо з Токіо влаштував весільну церемонію вартістю понад 15 тисяч доларів. Віртуального персонажа Хацуне Міку уособлювала справжня лялька, а житиме він - із голограмою. Родичі Кондо - проігнорували свято.

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У гості до принца. З нагоди свого 70-річчя британський принц Чарльз відкрив віртуальний тур своїм будинком. Відвідувачам з усього світу показали кілька кімнат у резиденції Клеренс-хаус. Також доступними стали особисті фотоальбоми спадкоємця британського престолу. Свій ювілей принц відзначатиме завтра.

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Народилися в сорочці. У бразильському місті Параїба-ду-Сул літня пара дивом уникла смерті під час прогулянки. Чоловіка з дружиною знесло гаражними дверима, які раптово протаранив автомобіль. Обоє ризикували загинути під колесами машини, але відбулися незначними травмами.

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У Румунії чоловік знайшов майже сто тисяч доларів у купленій шафі і повернув їх власникові. Історія сталася в повіті Тіміш на заході країни. 33-річний місцевий житель придбав через інтернет уживану шафу й виявив у ній металеву коробку з грішми. Поміркувавши, відшукав власника й віддав йому скарб. За благородний вчинок чоловік отримав компенсацію, суму якої не розголошують.