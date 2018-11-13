С наступлением первых морозов в Николаеве начался гололед, ставший причиной дорожно-транспортных аварий.

"В городе сухо, дождя не было уже давно. Однако, в Николаеве круглый город по улицам что-то течет: то водопроводная вода, то канализация, а в последние дни и теплоноситель из труб ТЭЦ", - пишет местное издание "Новости-N".

В частности, 13 ноября вода текла по проспекту Центральному из-за чего на проспекте между улицами 3-й и 6-й Слободской, в направлении Херсонского кольца, образовался настоящий каток.

В результате на этом участке практически одновременно произошло 2 ДТП: "Волга" не успела затормозить на скользкой дороге и въехала сзади в "Ниссан Жук". Затем буквально через несколько метров столкнулись BMW и ВАЗ.

В авариях никто не пострадал, все автомобили получили механические повреждения.

До этого в Николаеве улицу залило топливом после ДТП с бензовозом.