Гололед в Николаеве: на улицах начались ДТП (фото) [ Редактировать ]
С наступлением первых морозов в Николаеве начался гололед, ставший причиной дорожно-транспортных аварий.
"В городе сухо, дождя не было уже давно. Однако, в Николаеве круглый город по улицам что-то течет: то водопроводная вода, то канализация, а в последние дни и теплоноситель из труб ТЭЦ", - пишет местное издание "Новости-N".
В частности, 13 ноября вода текла по проспекту Центральному из-за чего на проспекте между улицами 3-й и 6-й Слободской, в направлении Херсонского кольца, образовался настоящий каток.
В результате на этом участке практически одновременно произошло 2 ДТП: "Волга" не успела затормозить на скользкой дороге и въехала сзади в "Ниссан Жук". Затем буквально через несколько метров столкнулись BMW и ВАЗ.
В авариях никто не пострадал, все автомобили получили механические повреждения.
До этого в Николаеве улицу залило топливом после ДТП с бензовозом.
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