США висунули ультиматум Китаю [ Редактировать ]
Щоб уникнути холодної війни зі США, Китай мусить змінити свою політику. Про це в інтерв'ю виданню "Вашингтон пост" заявив американський віце-президент Майк Пенс.
За його словами, Дональд Трамп готовий до угоди, якщо Пекін змінить свою діяльність, зокрема, в економічній та військовій сфері. Якщо ж Китай не виконає умов США, то так тому і бути - заявив Пенс. Адже американці, на його думку, мають потужнішу позицію.
У серпні між країнами почалася торговельна суперечка. Вони обмінялися підвищенням митних зборів на деякі товари.
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