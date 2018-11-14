Щоб уникнути холодної війни зі США, Китай мусить змінити свою політику. Про це в інтерв'ю виданню "Вашингтон пост" заявив американський віце-президент Майк Пенс.

За його словами, Дональд Трамп готовий до угоди, якщо Пекін змінить свою діяльність, зокрема, в економічній та військовій сфері. Якщо ж Китай не виконає умов США, то так тому і бути - заявив Пенс. Адже американці, на його думку, мають потужнішу позицію.

У серпні між країнами почалася торговельна суперечка. Вони обмінялися підвищенням митних зборів на деякі товари.