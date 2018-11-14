В американському містечку Еґґ-Гарбор-Тауншип автомобіль протаранив стіну будівлі Служби соціального забезпечення. Постраждала 21 людина. Одна із травмованих - у критичному стані.

Інцидент стався після того, як водій намагався припаркуватися, але не впорався з кермуванням. Авто в'їхало в приймальню офісу, де були люди. Декого з них накрило уламками стін.