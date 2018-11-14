У США автівка "влетіла" в будівлю соціальної служби [ Редактировать ]
В американському містечку Еґґ-Гарбор-Тауншип автомобіль протаранив стіну будівлі Служби соціального забезпечення. Постраждала 21 людина. Одна із травмованих - у критичному стані.
Інцидент стався після того, як водій намагався припаркуватися, але не впорався з кермуванням. Авто в'їхало в приймальню офісу, де були люди. Декого з них накрило уламками стін.
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