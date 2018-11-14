У Кривому Розі, де напередодні майже півміста було без тепла - запустили всі котельні. Натомість, через зрив початку опалювального сезону поліція Дніпропетровської області відкрила кримінальне провадження. Запізніле теплопостачання закладів соціальної сфери правоохоронці кваліфікують як службову недбалість. Відповідальним за це може загрожувати до 5 років в'язниці.

"Для того, щоб встановити хто саме винен у цій ситуації, треба провести відповідні слідчі дії. І трохи пізніше ми будемо мати певну інформацію", - повідомила Ганна Старчевська, начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.