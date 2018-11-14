В Киеве сгорели огромные склады (фото) [ Редактировать ]
В Оболонском районе Киева горели склады площадью около 280 квадратных метров. Об этом сообщает "Информатор".
Один из владельцев сказал, что площадь одного из складов 70 метров квадратных, а другого - около 210. Какая именно часть территории горела, пока информации пока что нет. Со слов второго владельца, Валентина Николаевича, в складах хранилось масло - олива.
К пяти часам утра пожар удалось немного локализировать. Причины возгорания пока что не установлены - этим занимается следственная группа. По словам владельцев, вариантов, почему могли загореться помещения, очень много. К счастью, никто не пострадал.
Со слов очевидцев, охранник успел выйти из помещения еще когда пожар только начинался. На месте работают служба спасения, пожарные, ГСЧС и карета скорой помощи.
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