В Оболонском районе Киева горели склады площадью около 280 квадратных метров. Об этом сообщает "Информатор".

Один из владельцев сказал, что площадь одного из складов 70 метров квадратных, а другого - около 210. Какая именно часть территории горела, пока информации пока что нет. Со слов второго владельца, Валентина Николаевича, в складах хранилось масло - олива.

К пяти часам утра пожар удалось немного локализировать. Причины возгорания пока что не установлены - этим занимается следственная группа. По словам владельцев, вариантов, почему могли загореться помещения, очень много. К счастью, никто не пострадал.

Со слов очевидцев, охранник успел выйти из помещения еще когда пожар только начинался. На месте работают служба спасения, пожарные, ГСЧС и карета скорой помощи.

Ранее в Николаеве сгорела церковь баптистов.