Стрілянина в американському місті Г'юстон. Там убили 18-річного хлопця і поранили дівчину, що йшла поруч із ним. Невідомий у масці напав на юнака на паркуванні неподалік школи, де той навчався. А потім - сів в автівку і втік.

Транспорт уже знайшли. Але хто стріляв - поки що невідомо. Правоохоронці припускають, що інцидент може бути пов'язаний із місцевими злочинними угрупованнями.

Напередодні двох дітей із цієї ж школи знайшли мертвими з вогнепальними ранами.