Вісім ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни протягом доби, минулося без втрат. Найбільшу вогневу активність окупанти виявляли на Приазов'ї. З БМП обстрілювали позиції поблизу Чермалика.

На інших ділянках ворог інтенсивно бив із гранатометів. По Кримському цілили з мінометів. Сьогодні бойовики атакували в районі Красногорівки під Донецьком.

Минулої доби двох найманців знищено, п'ятьох поранено.