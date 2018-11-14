На Донбасі знищили російських найманців [ Редактировать ]
Вісім ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни протягом доби, минулося без втрат. Найбільшу вогневу активність окупанти виявляли на Приазов'ї. З БМП обстрілювали позиції поблизу Чермалика.
На інших ділянках ворог інтенсивно бив із гранатометів. По Кримському цілили з мінометів. Сьогодні бойовики атакували в районі Красногорівки під Донецьком.
Минулої доби двох найманців знищено, п'ятьох поранено.
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