Ани Лорак удивила фанатов новым образом (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Ани Лорак похвасталась новым фото после завершения концертного тура в 2018 году. Соответствующий снимок она выложила на своей странице в Instagram.
На фото артистка позирует в джинсах и прозрачной черной блузке.
"День был полон событий и прекрасных встреч. Как прошел ваш день?", - написала Лорак.
День был полон событий и прекрасных встреч. Как прошёл ваш день?
Публикация от Ани Лорак (@anilorak)
Ранее мы писали о том, что Ани Лорак "засветила" обручальное кольцо.
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