Украинская певица Ани Лорак похвасталась новым фото после завершения концертного тура в 2018 году. Соответствующий снимок она выложила на своей странице в Instagram.

На фото артистка позирует в джинсах и прозрачной черной блузке.

"День был полон событий и прекрасных встреч. Как прошел ваш день?", - написала Лорак.

Ранее мы писали о том, что Ани Лорак "засветила" обручальное кольцо.