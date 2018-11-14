Принца Чарльза привітали з 70-річчним ювілеєм [ Редактировать ]
Своє 70-річчя відзначає сьогодні Принц Чарльз. Напередодні спадкоємець престолу відвідав один із низки святкових заходів з нагоди його ювілею.
У лондонському театрі "Палладіум" влаштували шоу "Розважені та вражені". На ньому зібралося чимало британських зірок. Серед інших - актор Ровен Аткінсон, співачки Кайлі Міноуг та Шеріл, і навіть відомі телевізійні ляльки.
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