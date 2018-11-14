Своє 70-річчя відзначає сьогодні Принц Чарльз. Напередодні спадкоємець престолу відвідав один із низки святкових заходів з нагоди його ювілею.

У лондонському театрі "Палладіум" влаштували шоу "Розважені та вражені". На ньому зібралося чимало британських зірок. Серед інших - актор Ровен Аткінсон, співачки Кайлі Міноуг та Шеріл, і навіть відомі телевізійні ляльки.