Утром в среду, 14 ноября, Киев остановился в пробках. Ситуацию осложнили погодные условия, многочисленные ремонты дорог и ДТП. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Интенсивность пробок в некоторых районах столицы оценивается в 10 баллов. Самая проблематичная ситуация сложилась в районах станций метро "Дарница" и "Левобережная". Тут машины, которые застряли в заторах, двигаются со скоростью около 3 километров в час.

ДТП спровоцировали тянучки на Дарницком шоссе и проспекте генерала Ватутина. Ремонтные работы - в районе станций метро "Славутич", "Осокорки", "Позняки". Также небольшие заторы наблюдаются на проспекте Победы в районе станций метро "Святошин" и "Житомирская" и в Голосеевском районе около станций метро "Ипподром" и "Голосеевская".

Также полностью остановился центр, и дороги в районе станций метро "Дорогожичи", "Лукьяновкая", "Сырец".

Ранее мы писали о том, что в Киеве выпал первый снег.