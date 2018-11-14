Киев парализовали "снежные" пробки (фото) [ Редактировать ]
Утром в среду, 14 ноября, Киев остановился в пробках. Ситуацию осложнили погодные условия, многочисленные ремонты дорог и ДТП. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
Интенсивность пробок в некоторых районах столицы оценивается в 10 баллов. Самая проблематичная ситуация сложилась в районах станций метро "Дарница" и "Левобережная". Тут машины, которые застряли в заторах, двигаются со скоростью около 3 километров в час.
ДТП спровоцировали тянучки на Дарницком шоссе и проспекте генерала Ватутина. Ремонтные работы - в районе станций метро "Славутич", "Осокорки", "Позняки". Также небольшие заторы наблюдаются на проспекте Победы в районе станций метро "Святошин" и "Житомирская" и в Голосеевском районе около станций метро "Ипподром" и "Голосеевская".
Также полностью остановился центр, и дороги в районе станций метро "Дорогожичи", "Лукьяновкая", "Сырец".
Ранее мы писали о том, что в Киеве выпал первый снег.
по теме
В Украину ворвется "зима": объявлено штормовое предупреждение
Ожидаются сильный снегопад, дождь и гололед
У центрі Києва утворився кількаметровий гейзер
У центрі столиці утворився кількаметровий гейзер посеред дороги
В Украину идут снегопады
В среду, 14 ноября, в Киев и Киевскую область идет мокрый снег
Погода на неделю: в Украину идет сильное похолодание и снег
В ближайшие сутки, 12 ноября, погоду Украины будет определять поле повышенного давления
11 ноября Киев окутает сильный туман
В Киеве ночью и утром 11 ноября ожидается сильный туман