До України прийшла зима. З самого ранку замітає Київ. Синоптики попередили - у столиці випаде до шести сантиметрів снігу. На багатьох ділянках уже чатують комунальники. Снігоприбиральна техніка виїхала на дороги.

Таку ж погоду очікують у центральних і північних регіонах. Водіїв просять утриматися від поїздок - через чисельні затори та велику кількістьДТП.

А в "Укравтодорі" створили "гарячу лінію".

Репортаж про ситуацію на автошляхах - у нашому наступному випуску новин о 17.40