У Києві випав перший сніг [ Редактировать ]
До України прийшла зима. З самого ранку замітає Київ. Синоптики попередили - у столиці випаде до шести сантиметрів снігу. На багатьох ділянках уже чатують комунальники. Снігоприбиральна техніка виїхала на дороги.
Таку ж погоду очікують у центральних і північних регіонах. Водіїв просять утриматися від поїздок - через чисельні затори та велику кількістьДТП.
А в "Укравтодорі" створили "гарячу лінію".
Репортаж про ситуацію на автошляхах - у нашому наступному випуску новин о 17.40
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