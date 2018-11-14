До п'ятдесяти зросла кількість жертв лісових пожеж у Каліфорнії. Більшість із них - мешканці містечка Парадайс, дощенту знищеного вогнем. Там вигоріло майже 7 тисяч будинків. Десятки людей досі уважають зниклими безвісти, тож кількість загиблих - може виявитися більшою.

Нагадаємо, пожежі в Каліфорнії вирують уже тиждень. Їх назвали найбільш руйнівними за всю історію штату. Уже згоріло майже 80 гектарів лісу. Президент США - Дональд Трамп оголосив регіон зоною стихійного лиха.