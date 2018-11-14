У Києві, колишній воїн АТО створює цілковито реалістичних ляльок Реборн. На вигляд вони наче справжні немовлята. Для чоловіка таке захоплення стало ефективною реабілітацією. Як народжуються неймовірно правдиві Іграшки - бачила Катерина Сривкова.

Рожеві щічки, ледь помітні судинки під шкірою та тонке дитяче волосся. Ляльок, які виготовляє Сергій Бондар - легко сплутати зі справжніми немовлятами. Такі "майже живі" іграшки називають ляльками-реборн.

"Буває таке, що в маршрутці місце уступають, в метро. Буває таке, що з сумки достаєш за ногу - зі сторони на тебе так дивляться... "Реборн" - в перекладі "відродження". З вінілу, з силікону народжується нова маленька дитинка", - розповідає Сергій Бондар, лялькар-реборніст.

Уже третій рік поспіль Сергій намагається відновити здоров'я. У 2014 році його мобілізували "першою хвилею". Протягом року Сергій служив у першій окремій танковій бригаді водієм-механіком. Тепер бореться із наслідками підриву в танку.

"Не дуже хочеться згадувати те, що було. Контузія, черепно-мозкова, проблеми з серцем, зі спиною", - говорить Сергій Бондар, лялькар-реборніст.

Тепер реабілітацією стало - лялькарство. Заготовки для "реборнів" Сергій замовляє в Америці. Потім розмальовує спеціальними фарбами, відтворюючи найменші деталі. Голівка дається найважче - необхідно закріпити кожну волосинку окремо. В руках Сергія такі штучні малята неначе оживають.

"Дивишся на фотографії, дивишся на живих діток, які на вуличці грають. Щічки червоні, там синіше, там червоніше, там рожевіше, там жовтіше. Це все запам'ятовуєш і переносиш на ляльку", - розповідає Сергій Бондар, лялькар-реборніст.

Навчила "магічного" ремесла Варвара - вона створює ляльки вже понад 15 років. Війна змінила і її долю - жінці довелося тікати з рідного Донецька.

"Мне нужен был помощник, чтобы прошивать волосики, так как это очень сложно. Он быстро это схватил, у него стало получаться, причем очень хорошо получаться, и я решила учить его дальше. "Реборнов" можно либо любить, либо они могут совершенно не нравиться - их боятся. То есть, равнодушным они не оставляют никого", - говорить Варвара Лютік, майстриня-реборністка, учителька Сергія.

Таких ляльок не купують, а "всиновлюють". У Сергія вже є шанувальники і чоловік планує надалі вдосконалювати свою майстерність.