В Украине создали новую службу [ Редактировать ]
В среду, 14 ноября, правительство приняло решение о создании Государственной службы по делам ветеранов.
Таким образом Кабмин ликвидировал Госслужбу по делам ветеранов войны и участников АТО.
Новая служба будет правопреемником ликвидированной, а ее предельное количество сотрудников составляет 150 человек.
Главой комиссии по ликвидации Госслужбы по делам ветеранов войны и АТО назначен первый заместитель главы службы Игорь Мальцев.
Кроме того, Кабмин принял положение о новосозданной Госслужбе.
Ранее в Верховной Раде требовали внести кандидатуру министра по делам ветеранов.
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