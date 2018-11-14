В среду, 14 ноября, правительство приняло решение о создании Государственной службы по делам ветеранов.

Таким образом Кабмин ликвидировал Госслужбу по делам ветеранов войны и участников АТО.

Новая служба будет правопреемником ликвидированной, а ее предельное количество сотрудников составляет 150 человек.

Главой комиссии по ликвидации Госслужбы по делам ветеранов войны и АТО назначен первый заместитель главы службы Игорь Мальцев.

Кроме того, Кабмин принял положение о новосозданной Госслужбе.

Ранее в Верховной Раде требовали внести кандидатуру министра по делам ветеранов.