Каждый сталкивался с ситуацией, когда ни с того, ни с сего начинает чесаться пятка. Народные приметы толкуют этот знак по-разному. Об этом пишет Sueveriya.

Чешется правая пятка

Примета к улучшениям на любовном фронте. Если вы одиноки, в скором времени вам предстоит встреча с человеком, который имеет все шансы стать вашим супругом.

Для людей, который состоят в отношениях, примета не перестает быть хорошей. Она обещает приятное времяпровождение с супругом или примирение с ним. Есть примета о пятке правой ноги - к получению новостей, которых вы давно ожидали.

Кроме этого, еще одно старинное суеверие обещает необходимость убегать от кого-то.

Чешется левая пятка

Примета к потере во время путешествия. Даже если вы не планируете отправляться в дальнюю дорогу, будьте осторожны в транспорте.

Крайне вероятны неприятности в виде, например, встречи с карманником в маршрутке. Для женщины эта примета может обещать встречу с бывшим парнем. Правда, возрождения чувств ожидать не нужно. Возможно, парню будет интересно вспомнить прошлое, но вернуть утраченные отношения он не стремится. Если ваши планы не совпадают, не стоит тратить на него свое время.

Иногда левая пятка чешется во время занятия каким-то делом. В этом случае высшие силы дают вам понять, что вы тратите время зря. Ваши действия не приведут к нужному результату.

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