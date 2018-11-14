Жители Киева получили платежки за холодную воду в октябре с учетом повышенных тарифов: половину октября посчитали по новым ценам.

Новые тарифы установлены с 14 октября, сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

В общем, тарифы за холодное водоснабжение и водоотведение выросли на 17-20%. Так, цена на централизованное снабжение холодной водой теперь составляет 10,092 гривен с НДС за 1 кубометр; централизованное водоотведение - 9,504 гривен с НДС за 1 кубометр.

"Таким образом, при начислении за все три услуги (поставка холодной воды и отвод холодной и горячей воды) учтены 2 тарифа", - объяснили в "Киевводоканале".

Отмечается, что в период с 1 октября по 13 октября применены тарифы за централизованное снабжение и отвод холодной воды (общий) - 16,716 гривны за 1 кубометр, централизованное водоотведение - 7,936 гривны за 1 кубометр. В период с 14 по 31 октября: централизованное снабжение и отвод холодной воды (общий) - 19,596 гривны за 1 кубометр (то есть рост на 17,2%) и централизованное водоотведение - 9,504 гривны за 1 кубометр (рост на 20,3%).

"Чтобы избежать путаницы в расчетах по двум тарифам, в платежке будет указана расчетная стоимость услуг за октябрь 2018 года - то есть среднее арифметическое тарифа, который действовал до 13 октября, и тарифа, который начался с 14 октября. Следовательно, цена составит: централизованное снабжение и отвод холодной воды в октябре - 18,377 гривны за 1 кубометр; централизованное снабжение холодной водой в октябре - 9,543 гривны за 1 кубометр; централизованный отвод горячей воды в октябре - 8,845 гривны за 1 кубометр", - пояснили в водоканале.

Ранее в "Киевтеплоэнерго" сделали заявление о тарифах на производство тепловой энергии для населения.