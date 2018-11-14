В конкурсе в Верховный суд у членов ВСП может быть конфликт интересов - Радецкий [ Редактировать ]
Бывший заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Руслан Радецкий подчеркивает, что у членов Высшего совета правосудия, которые участвуют в конкурсе на должности судей в новый Верховный суд, может быть прямой конфликт интересов при рассмотрении и голосовании их кандидатур в ВСП.
Об этом он сказал в комментарии "Українським новинам".
"У членов ВСП может быть конфликт интересов, когда они будут подавать кандидатуры на рассмотрение и голосовать. В самой процедуре их участия в конкурсе, то нет конфликта. Я имею ввиду при подаче в Высшую квалификационную комиссию судей. А когда ВСП будет рассматривать кандидатуры, то тогда появляется конфликт интересов, потому что они подают (кандидатуры) и голосуют", - сказал он.
По его словам, в данном контексте такие члены ВСП могут принимать решения под внешним наблюдением Нацагентства предотвращения коррупции.
"Они могут с Нацагентством предотвращения коррупции провести внешнее наблюдение и под внешним наблюдением принимать решение. Такая процедура предусмотрена законом. НАПК должно было по этому поводу дать свое разъяснение. ВСП должно было обратится в НАПК за разъяснением. Я думаю, что оно так и будет", - отметил он.
Радецкий добавил, что такие члены совета могут не голосовать и не принимать участие в обсуждении того или другого вопроса.
"Но вопрос в другом. Глава ВСП является руководителем, а члены ВСП его подчиненные...здесь возникает вопрос, каким образом подчиненные (члены ВСП) могут голосовать за руководителя. Между ними может быть реальный конфликт интересов", - подчеркнул экс-зампредседателя НАПК.
Ранее 5 членов Высшего совета правосудия подались на конкурс в Верховный суд.
В числе подавшихся на конкурс председатель ВСП Игорь Бенедисюк, секретарь дисциплинарной палаты и глава Секретариата.
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