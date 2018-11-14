Військові припускають, що вибухи на арсеналах в Ічні та Калинівці стали результатами диверсій

На технічній території військових складів в Ічні виявили безпілотний літальний апарат. Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Квадрокоптер знайшли на землі поблизу сховища. Його передали до СБУ, тривають слідчі дії. Днями схожий інцидент стався неподалік арсеналу на Кіровоградщині. Охорону складів негайно посилили, а оборонне відомство застерегло, безпілотники, помічені над стратегічними об'єктами, збиватимуть без попередження, їхніх власників притягнуть до кримінальної відповідальності.

Нагадаю, військові припускають, що вибухи на арсеналах в Ічні та Калинівці стали результатами диверсій, здійснених саме за допомогою дронів.