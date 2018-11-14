На території військових складів в Ічні виявили безпілотник [ Редактировать ]
На технічній території військових складів в Ічні виявили безпілотний літальний апарат. Про це повідомили у Міністерстві оборони.
Квадрокоптер знайшли на землі поблизу сховища. Його передали до СБУ, тривають слідчі дії. Днями схожий інцидент стався неподалік арсеналу на Кіровоградщині. Охорону складів негайно посилили, а оборонне відомство застерегло, безпілотники, помічені над стратегічними об'єктами, збиватимуть без попередження, їхніх власників притягнуть до кримінальної відповідальності.
Нагадаю, військові припускають, що вибухи на арсеналах в Ічні та Калинівці стали результатами диверсій, здійснених саме за допомогою дронів.
по теме
На військових складах у Ічні знайшли залишки безпілотника
Після вибухів на арсеналах в Ічні та Калинівці військові припускають, що диверсії були здійснені саме за допомогою цих пристроїв
Взрывы в Ичне: на руинах арсенала нашли беспилотник (фото)
На территории военного арсенала под Ичней обнаружили беспилотный летательный аппарат среди обгоревших руин
Военные ВСУ схватили хозяина беспилотников
Возле украинской воинской части задержали мужчину с беспилотниками
Вибухи в Ічні: прокуратура засекретила рішення судів
Прокуратура засекретила рішення судів у справі про вибухи на арсеналі біля Ічні. Відповідну постанову вніс слідчий прокурор з метою запобігти розголошенню важливої для Міноборони інформації
Возле арсенала ВСУ перехватили беспилотник
Возле одного из арсеналов армии Украины зафиксировано неправомерное использование беспилотного летательного аппарата