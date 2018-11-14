Вісім ворожих обстрілів зафіксовано на cході країни протягом доби. Найбільшу вогневу активність окупанти виявили на Приазов'ї. З БМП обстрілювали позиції армійців поблизу Чермалика.

На інших ділянках інтенсивно били із гранатометів. А по Кримському на Луганщині - із мінометів 82 калібру. В українському війську - без втрат. Натомість ворог втратив двох найманців убитими та п'ятьох - пораненими.

І вже сьогодні зранку бойовики обстріляли наші "опорники" неподалік Красногорівки, під Донецьком, і поновили атаки в районі Кримського.