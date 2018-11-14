Бойовики поновили атаки в районі Кримського [ Редактировать ]
Вісім ворожих обстрілів зафіксовано на cході країни протягом доби. Найбільшу вогневу активність окупанти виявили на Приазов'ї. З БМП обстрілювали позиції армійців поблизу Чермалика.
На інших ділянках інтенсивно били із гранатометів. А по Кримському на Луганщині - із мінометів 82 калібру. В українському війську - без втрат. Натомість ворог втратив двох найманців убитими та п'ятьох - пораненими.
І вже сьогодні зранку бойовики обстріляли наші "опорники" неподалік Красногорівки, під Донецьком, і поновили атаки в районі Кримського.
по теме
На Донбасі знищили бойовика
Загалом, за добу на лінії розмежування - дев'ять ворожих обстрілів, двічі бойовики застосовували міномети - били на Попаснянському напрямку
На сході України поранили українського військового
Одного українського військового поранено на cході країни минулої доби. У штабі Операції Об'єднаних сил повідомили, що ушкодження у бійця незначні
На Донбасі ворог вів прицільний вогонь із гранатометів
Ані дня тиші на Донбасі. Минулої доби окупанти чотири рази обстріляли українські позиції. Двічі застосували заборонене озброєння. Такі дані штабу Операції Об'єднаних сил на 18 годину.
На Донбасі бойовики стріляють із забороненої зброї
На наших позиціях під Авдіївкою, у яру, в кількох метрах від передової, з'явилася нова, як тут кажуть, "баня". По суті - душова кабіна, де можна зігрітися. Відчути себе у чистоті та комфорті
Війна на Донбасі: як захисники готуються до зими?
На наших позиціях під Авдіївкою, у яру, в кількох метрах від передової, з'явилася нова, як тут кажуть, "баня". По суті - душова кабіна, де можна зігрітися. Відчути себе у чистоті та комфорті