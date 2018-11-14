Українську столицю сьогодні паралізували затори - в місті тільки зранку зафіксовано понад 3 сотні аварій. Київ накрив перший цього року снігопад. Снігоприбиральна техніка на дороги виїхала, втім це не надто допомогло запобігти аваріям, адже, як виявляється, чимало водіїв не квапилися підготувати свої автівки до зими. Докладніше про ситуацію на київських дорогах Гліб Гаврилов.

Кілометри заторів, переповнений громадський транспорт, безліч людей на зупинках і черги у шиномонтажах. Не всі кияни належним чином підготувались до снігопаду.

"Просто різко почав падати сніг, транспорт не готовий, всі не перейшли на зимню резину. Я думаю це пов'язано з цим".

"Думав може сніг випаде два сантиметри, не більше, а може і не буде. А те що сталось, кажуть в обще по Києву колапс".

Від самого ранку столиця у полоні заторів, автомобілі стоять не лише у центральній частині міста. Наша знімальна група також портапила у корок.

"- Довго стоїте в заторі? - Пол часа. - Довго іще їхати? - Еще пол часа. - Що показує карта, затори сильні? - Все місто в заторах", - розповідає Ігор, водій.

"Вже стояли в корках? Стояли трохи, так це ж зима, так і должно буть".

Від негоди потерпають не лише водії легковиків. Олексій підготував свою вантажівку до зими, але і це не допомогло. Вже зранку столичні дороги слизькі і виїхати навіть на невеликий підйом для габаритних машин - чергове випробування.

"Машина готова, а Киев нет".

Готуй сани влітку - ті, хто не подбав про зимову гуму заздалегідь - вимушені стояти у чергах на шиномонтажах. А таких водіїв у столиці виявилось чимало.

"мені якби повезло, якби мені зайняли очередь, а так в принципі на шиномонтажі очередь до двох часов ночі вчора працювала".

Пішоходам від корків - не легше. Через це на холоді кияни змушені довго чекати на громадський транспорт. Дістатися на роботу навіть після 11-ї ранку було складно.

"Я уже чекаю свій транспорт напевно з хвилин сорок, п'ятдесят. Дуже хотілося, щоби бистріше приїхав мій транспорт, але, як бачите, ще чекаю і напевно буду чекати ще довго", - говорить Володимир, киянин.

"Судячи по тому, що там стоїть і там стоїть будемо ждати довго чекати".

Снігопад застав зненацька не лише тих, хто забув поміняти шини, але й тих, хто не змінив стиль кермування. У КМДА звітують: до негоди підготувались, снігоприбиральна техніка вийшла на вулиці міста і вже до обіду дороги були посипані реагентами.

"Сегодня проблема основная, которая была с утра это то, что осадки начались как раз в час пик в 9 утра и связи с этим была затруднена уборка техникой улиц, потому что автомобили "Киевавтодора" так же стояли в пробках и было чуть-чуть затруднения".

До вечора ситуація дійсно змінилась, на вулицях Києва ожеледиці немає, втім і корків, і ДТП - вистачає. Синоптики прогнозують - наприкінці тижня у Києві знову сніжитиме і температура нижче нуля, Усім, хто не поміняв літню гуму на зимову - варто поспішити, адже потепління найближчим часом - не буде.