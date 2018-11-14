Чернівці потерпають у смітті [ Редактировать ]
Сміттєвий колапс у Чернівцях. Обласний центр, фактично, потопає у смітті. Вулиці міста заповнені опалим листям та гіллям, адже, за екологічними вимогами, спалювати непотріб не можна. А вивозити його нікому. Що кажуть на своє виправдання комунальники, розбиралися наші кореспонденти.
"14 листопада 2018 року. Провулок Казарменний. Тут, де ми всі робили клумбу для чернівчан - вже стихійне сміттєзвалище"
Сміттєзвалищем, керівник міської інспекції з благоустрою, називає квітник у самісінькому центрі Чернівців. Замість газону - купи непотребу: опале листя, гілля, пластик.
"Це вулиця Щербанюка - це центральна магістраль нашого міста. І якщо такий стан у нас в центральній частині міста, то ми розуміємо, що твориться в нас у дворах".
Гори сміття по всьому обласному центрі. Лише у Чернівцях - більше півсотні стихійних звалищ.
"Катастрофічна ситуація склалася в Чернівцях на даний період часу. Таких об'єктів сьогодні ми зазначили - 57 таких стихійних сміттєзвалищ", - говорить Сергій Обшанський, керівник інспекції з благоустрою Чернівецької міськради.
Серед мотлоху - багато опалого листя. Спалювати його заборонено. Тож містяни просто згортають його у купи. І якщо раніше листя хоча б викидали у контейнери, то зараз - залишають просто на тротуарах. А звідти їх прибирати нікому, кажуть комунальники.
"Не хочуть іти працювати - зарплата мінімальна. Люди - ті, що в нас працювали, - можливість була виїхати за кордон - виїжджають за кордон. Тут ніхто не хоче працювати", - говорить Зіновій Бутра, керівник КЖРЕПу.
Та проблема - не лише з кадрами. Не вистачає також транспорту, а ще - коштів.
"В бюджеті міста грошей на прибирання присадибних ділянок приватного сектору не закладено. Тому, якщо виносять сміття на контейнерний майданчик, оформляйте, складайте протоколи", - говорить Олександр Бурак, заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради.
Якщо нічого не робити, кажуть екологи, такими темпами місто просто потоне у смітті. І додають, якби хто зацікавився, на рослинних відходах можна непогано заробити.
"При міській раді є Трест зеленого господарства - організувати компостні ями. Туди вивозити це листя. Робити компост і його продавати", - говорить Сергій Робулець, керівник державної екоінспекції в Чернівецькій області.
Ще один вихід, на думку екологів, будівництво сміттєспалювального або сміттєпереробного заводу. Адже нинішній полігон не зможе вічно приймати відходи. І тоді апокаліпсису вже не уникнути.
по теме
Володимир Гройсман розкритикував роботу міських голів
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман гостро розкритикував роботу міських голів, які зірвали підготовку до опалювального сезону
Жителі Перечина вимагають модернізувати лісохімічний комбінат
Місто зі специфічним запахом - так кажуть про закарпатський Перечин. На його території ще з кінця 19 століття працює лісохімічний комбінат. Місцеві жителі переконані: вони хворіють через шкідливі викиди. Проте керівництво підприємства запевняє: усе під контролем
У Черкасах мерія запропонувала перевізникам надавати послуги за новим договором
У Черкасах перевізники й далі воюють із мерією. Вимагають підвищити вартість проїзду з 4 до 5 гривень. Уже два дні автобуси не виходять на маршрути. Учора всіх містян намагалися розвезти тролейбусами, які курсували щоп'ятнадцять хвилин
У Черкасах пасажири стали заручниками війни чиновників і підприємців
Ранковий час пік без маршруток Черкаси пережили доволі спокійно. Комунальний "Електротранс" вивів на вулиці міста весь свій рухомий склад - це майже 60 тролейбусів. Щоправда, встигали вони не скрізь. Тим часом бунтом перевізників вигідно вирішили скористатися підприємливі таксисти
Комунальний шок: в Одесі міська влада збирається підвищити тариф на опалення на 72%
Жителі Одеси оговтуються від шоку. Місцеві комунальники збираються підвищити тариф на опалення одразу на сімдесят два відсотки. Як обґрунтовують своє рішення і що з цього приводу кажуть одесити?
Вибухи під Ічнею: постраждалі досі не отримали компенсації
Військове містечко біля складу з боєприпасами. Ремонтники латають дахи пошкоджених осель. Бригади замінюють вікна у місцевій школі. Вже відремонтували дитячий садок. Кошти на це виділило Міноборони. Навчальний процес планують відновити за тиждень