Сміттєвий колапс у Чернівцях. Обласний центр, фактично, потопає у смітті. Вулиці міста заповнені опалим листям та гіллям, адже, за екологічними вимогами, спалювати непотріб не можна. А вивозити його нікому. Що кажуть на своє виправдання комунальники, розбиралися наші кореспонденти.

"14 листопада 2018 року. Провулок Казарменний. Тут, де ми всі робили клумбу для чернівчан - вже стихійне сміттєзвалище"

Сміттєзвалищем, керівник міської інспекції з благоустрою, називає квітник у самісінькому центрі Чернівців. Замість газону - купи непотребу: опале листя, гілля, пластик.

"Це вулиця Щербанюка - це центральна магістраль нашого міста. І якщо такий стан у нас в центральній частині міста, то ми розуміємо, що твориться в нас у дворах".

Гори сміття по всьому обласному центрі. Лише у Чернівцях - більше півсотні стихійних звалищ.

"Катастрофічна ситуація склалася в Чернівцях на даний період часу. Таких об'єктів сьогодні ми зазначили - 57 таких стихійних сміттєзвалищ", - говорить Сергій Обшанський, керівник інспекції з благоустрою Чернівецької міськради.

Серед мотлоху - багато опалого листя. Спалювати його заборонено. Тож містяни просто згортають його у купи. І якщо раніше листя хоча б викидали у контейнери, то зараз - залишають просто на тротуарах. А звідти їх прибирати нікому, кажуть комунальники.

"Не хочуть іти працювати - зарплата мінімальна. Люди - ті, що в нас працювали, - можливість була виїхати за кордон - виїжджають за кордон. Тут ніхто не хоче працювати", - говорить Зіновій Бутра, керівник КЖРЕПу.

Та проблема - не лише з кадрами. Не вистачає також транспорту, а ще - коштів.

"В бюджеті міста грошей на прибирання присадибних ділянок приватного сектору не закладено. Тому, якщо виносять сміття на контейнерний майданчик, оформляйте, складайте протоколи", - говорить Олександр Бурак, заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради.

Якщо нічого не робити, кажуть екологи, такими темпами місто просто потоне у смітті. І додають, якби хто зацікавився, на рослинних відходах можна непогано заробити.

"При міській раді є Трест зеленого господарства - організувати компостні ями. Туди вивозити це листя. Робити компост і його продавати", - говорить Сергій Робулець, керівник державної екоінспекції в Чернівецькій області.

Ще один вихід, на думку екологів, будівництво сміттєспалювального або сміттєпереробного заводу. Адже нинішній полігон не зможе вічно приймати відходи. І тоді апокаліпсису вже не уникнути.