У Женеві продали рідкісний рожевий діамант [ Редактировать ]
За 50 мільйонів доларів у Женеві продали рідкісний рожевий діамант. За словами представників аукціонного дому, це - рекордна ціна для такого каменя. Коштовність Pink Legacy, завважки 19 каратів, придбала американська ювелірна компанія Гаррі Вінстона.
То був найяскравіший рожевий діамант, який коли-небудь продавав цей аукціонний дім.
"Цей камінь для мене, як Леонардо Да Вінчі серед діамантів. Я не думаю, що є щось краще. За свої 50 років у "Крістіз" я ніколи не бачив каменя такої якості. Я навіть гадки не мав, що такий існує", - говорить Франсуа Кюр'єль, представник аукціонного дому "Крістіз".
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