Там вигоріло майже 7 тисяч будинків

До п'ятдесяти зросла кількість жертв лісових пожеж у Каліфорнії. Більшість із них - мешканці містечка Парадайс, дощенту знищеного вогнем. Там вигоріло майже 7 тисяч будинків.

Десятки людей досі уважають зниклими безвісти, тож кількість загиблих - може виявитися більшою.

Нагадаю, пожежі в Каліфорнії вирують уже тиждень. Їх назвали найбільш руйнівними за всю історію штату. Уже згоріло майже 80 гектарів лісу. Президент США оголосив регіон зоною стихійного лиха.