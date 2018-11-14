Скандал із голками у фруктах в австралійських супермаркетах набирає обертів. Кожного дня до поліції надходять нові повідомлення про небезпечні знахідки. Якщо спочатку "гостру начинку" виявляли лише у полуниці, то тепер - у яблуках, бананах й грушах. Працівницю полуничної ферми, яку підозрюють у псуванні ягід, затримали 3 дні тому. Невже в неї з'явилися наступники? Деталі розкажуть мої колеги.

Уже 2 місяці Австралійці десятою дорогою оминають прилавки із садовиною. Сміливці, які все-таки наважилися поласувати плодами - ріжуть їх на дрібні шматочки. Усе через швейні голки, які люди постійно знаходять у магазинних фруктах і ягодах. Перші випадки фіксували у вересні. Небезпечну начинку знаходили лише у полуниці. Віддтоді безпрецедентна паніка охопила усі австралійські штати й навіть Нову Зеландію. Так, зіпсована партія доїхала навіть туди.

"Ми дуже занепокоєні. Зараз ось-ось розпочнеться новий сезон, а в нас така проблема. Чого вже нам тільки не пропонували. От наприклад використовувати металошукачі під час перевірки нової партії з Австралії. Та це не вихід. Перш за все це проблема не Нової Зеландії, а Австралії. Їм її вирішувати", - говорить Філ Грейг, власник новозеландської полуничної ферми.

Унікальну справу поліція розслідувала 2 місяці. Версії були різні. Спочатку відповідальність поклали на підлітка з Квінсленда Стюарта Сміта. Юнак сам зізнався у тому, що заради забави підкладав голки у полуницю в супермаркетах. І тоді, здавалося б, справу закрито. Утім скарги до поліції надходити не перестали. Підозру викликав зокрема той факт, що голки виявляли люди у різних частинах країни. Це й спонукало правоохоронців продовжитии розлідувння.

"З часу надходження першої скарги ми отримали ще 230 таких самих. Не усі скарги підтвердилися. Відтак загалом зафіксовано 186 випадків", - заявив Джон Вакер, детектив поліції Квінсленда.

Справжню винуватицю вдалося виявити лише наприкінці минулого тижня. Нею виявилася 50-річна Май Ут Рін - менеджерка полуничної ферми неподалік Брісбена. Її ДНК виявили у зіпсованій полуниці в штаті Вікторія. Жінці висунули 7 обвинувачень. Тепер їй загрожує до 15 років ув'язнення. Щоправда, наразі невідомо, чи у всіх випадках винна Трін?. Мотивом жінки, за попередньою інформацією, була помста керівникові.

"Це, ймовірно, було одним з найскладніших розслідувань, в яких я брав участь. Ми працювали не покладаючи рук. Це досить унікальна справа. До розслідування залучили практично все державне кримінальне командування. Ми проїхали країну вздовж та поперек", - говорить Джон Вакер, детектив поліції Квінсленда.

Правоохоронці підозрюють, що в Австралії міг з'явитися наслідувач Май Ут Трін. А може й не один. Адже минулого тижня голки почали виявляти ще й у яблуках, бананах і грушах. Як би там не було, наразі найбільшої шкоди зазнали австралійські аграрії. Супермаркети відмовляються купувати полуницю, відтак фермери вимушені просто викидати тонни ягід.