В Днепре обнаружили изувеченный труп мужчины. Тело находилось в здании на площади Старомостовой.

У погибшего мужчины полностью отсутствовало лицо, пишет местное издание dnepr24.com.ua.

Сотрудники полиции сообщили, что на трупе были видны следы насильственной смерти. В результате на место вызвали следственно-оперативную группу, а также кинологов.

Личность погибшего на данный момент не установлена.

До этого под Киевом пьяные подростки убили бездомного.