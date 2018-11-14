В центре Днепра обнаружили труп без лица (фото) [ Редактировать ]
В Днепре обнаружили изувеченный труп мужчины. Тело находилось в здании на площади Старомостовой.
У погибшего мужчины полностью отсутствовало лицо, пишет местное издание dnepr24.com.ua.
Сотрудники полиции сообщили, что на трупе были видны следы насильственной смерти. В результате на место вызвали следственно-оперативную группу, а также кинологов.
Личность погибшего на данный момент не установлена.
До этого под Киевом пьяные подростки убили бездомного.
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