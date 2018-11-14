С начала суток 14 ноября в Киеве резко увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий из-за снегопада.

Согласно сообщению пресс-службы Нацполиции, состоянию на 18:00 поступило 498 обращений об авариях на дорогах. При этом, согласно данным сервиса "Google.Пробки", в разных районах столицы продолжают фиксироваться новые ДТП, счет которых за временной отрезок 18:00-20:00 на десятки.

ДТП на дорогах Киева по состоянию на 20.00 14 ноября, согласно данным сервиса "Google.Пробки"

В Нацполиции напомнили, что ДТП можно оформить без вызова полиции, заполнив так называемый европротокол.

"Оформить дорожно-транспортное происшествие с помощью европротокола можно как в бумажном виде на специальном бланке, так и в электронной форме, с помощью обычного смартфона на месте происшествия, без вызова патрульных. Европротокол в электронной форме необходимо заполнять с использованием системы "Электронный европротокол", - сообщили в Нацполиции.

Напомним, с утра 14 ноября движение в Киеве стали блокировать многочисленные пробки. Ситуацию осложнили погодные условия, многочисленные ремонты дорог и ДТП.