В Киеве случилось более 500 ДТП за день [ Редактировать ]
С начала суток 14 ноября в Киеве резко увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий из-за снегопада.
Согласно сообщению пресс-службы Нацполиции, состоянию на 18:00 поступило 498 обращений об авариях на дорогах. При этом, согласно данным сервиса "Google.Пробки", в разных районах столицы продолжают фиксироваться новые ДТП, счет которых за временной отрезок 18:00-20:00 на десятки.
ДТП на дорогах Киева по состоянию на 20.00 14 ноября, согласно данным сервиса "Google.Пробки"
В Нацполиции напомнили, что ДТП можно оформить без вызова полиции, заполнив так называемый европротокол.
"Оформить дорожно-транспортное происшествие с помощью европротокола можно как в бумажном виде на специальном бланке, так и в электронной форме, с помощью обычного смартфона на месте происшествия, без вызова патрульных. Европротокол в электронной форме необходимо заполнять с использованием системы "Электронный европротокол", - сообщили в Нацполиции.
Напомним, с утра 14 ноября движение в Киеве стали блокировать многочисленные пробки. Ситуацию осложнили погодные условия, многочисленные ремонты дорог и ДТП.
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