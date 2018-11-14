Американському ведучому зголили частину волосся під час ранкового телешоу [ Редактировать ]
Як відзначає свій ювілей британський принц Чарльз? Навіщо американського ведучого поголили в прямому ефірі? Скільки коштує рідкісний рожевий діамант? Про це та інше в нашому огляді.
Своє сімдесяти-річчя відзначає сьогодні Принц Чарльз. Напередодні спадкоємець престолу - відвідав один із численних святкових заходів з нагоди його ювілею. У лондонському театрі "Палладіум" влаштували шоу "Розважені та вражені". На ньому зібралося чимало британських зірок. Серед інших - актор Ровен Аткінсон, співачки Кайлі Міноуг та Шеріл, і навіть відомі телевізійні ляльки.
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32 тисячі доларів за послання Альберта Ейнштейна. У Єрусалимі на аукціоні продали лист Нобелівського лауреата до сестри. Написаний він 1922-го року. І примітний тим, що знаний учений висловлює в ньому побоювання щодо посилення в Німеччині антисемітських настроїв. І це за 10 років до переходу влади в країні до рук нацистів. Ім'я нового власника артефакту не розголошують.
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Зміна іміджу в прямому ефірі. Американському ведучому зголили частину волосся під час ранкового телешоу. Лі Круз програв своїй напарниці суперечку щодо результату футбольного матчу між Теннессі та Кентуккі. Під час прямої трансляції переможниця виголила на потилиці Круза літеру "Те" й зафарбувала її в помаранчевий - офіційний колір команди з Теннессі, яка й виграла матч.
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Негостинне Калгарі. Жителі канадського міста не хочуть приймати в себе Олімпіаду 2026-го року. Напередодні це питання виносили на референдум. За попередніми даними, проти спортивного свята - майже 57 відсотків виборців. Опитування має рекомендаційний характер. Міська влада скаже своє слово 19-го листопада. Калгарі, разом зі Стокгольмом та Міланом, входить до трійки претендентів на проведення Ігор. Міжнародний олімпійський комітет назве переможця в червні наступного року.
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