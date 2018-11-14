В Киеве подростки нападали на женщин и снимали видео [ Редактировать ]
В Подольском районе Киева трое подростков нападали на прохожих женщин, брызгали им в лицо слезоточивый газ и снимали это на видеокамеру.
"Самый старший подросток подходил к женщинам и применял газовый баллончик, а его друзья снимали это на видео. Наряд патрульной полиции остановил правонарушителей", - сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева 14 ноября.
Задержанные - местные жители, 2005, 2003 и 2001 годов рождения. Сейчас у них собирают объяснения. Решается вопрос о задержании 16-летнего участника, который непосредственно применял к потерпевшим спецсредство.
За совершение такого правонарушения грозит до семи лет лишения свободы (согласно уголовной статьи "Хулиганство").
Ранее в Ирпене пьяные подростки избили до смерти мужчину.
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