Кияни вже отримали платіжки за підвищеними тарифами

У столиці подорожчала холодна вода. Тарифи за холодне водопостачання і водовідведення зросли майже на 20%. Про це йдеться в повідомленні "Київводоканалу".

Кияни вже отримали платіжки за підвищеними тарифами. Щоправда, півжовтня їм порахували ще за старими цінами.

З 14-го жовтня ціна на централізоване постачання холодної води становить - 10 гривень за кубометр, централізоване водовідведення - дев'ять-п'ятдесят за куб.