У Києві подорожчала холодна вода [ Редактировать ]
У столиці подорожчала холодна вода. Тарифи за холодне водопостачання і водовідведення зросли майже на 20%. Про це йдеться в повідомленні "Київводоканалу".
Кияни вже отримали платіжки за підвищеними тарифами. Щоправда, півжовтня їм порахували ще за старими цінами.
З 14-го жовтня ціна на централізоване постачання холодної води становить - 10 гривень за кубометр, централізоване водовідведення - дев'ять-п'ятдесят за куб.
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