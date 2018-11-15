Через снігопад в Україні за добу зафіксована понад тисяча дорожньо-транспортних пригод. Про це написав міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, третина тих, хто потрапив у ДТП, пересувалися на автівках із "літньою гумою". У Києві до поліції надійшло майже півтисячі повідомлень про аварії на дорогах. Це вчетверо більше, ніж за звичайної погоди.

Крім численних ДТП у столиці напередодні фіксували десятибальні затори. У поліції водіям радять поки що утриматися від поїздок на далекі відстані. А синоптики прогнозують: наприкінці тижня у Києві знову сніжитиме і температура опуститься нижче нуля.