В Україні зафіксували понад тисяча ДТП через снігопад [ Редактировать ]
Через снігопад в Україні за добу зафіксована понад тисяча дорожньо-транспортних пригод. Про це написав міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, третина тих, хто потрапив у ДТП, пересувалися на автівках із "літньою гумою". У Києві до поліції надійшло майже півтисячі повідомлень про аварії на дорогах. Це вчетверо більше, ніж за звичайної погоди.
Крім численних ДТП у столиці напередодні фіксували десятибальні затори. У поліції водіям радять поки що утриматися від поїздок на далекі відстані. А синоптики прогнозують: наприкінці тижня у Києві знову сніжитиме і температура опуститься нижче нуля.
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