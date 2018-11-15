Вимушені канікули й лікування холодом. На Дніпропетровщині опалювальний сезон розпочався частково - додому спорядили учнів 40-ка шкіл. А у Кропивницькому в дитячій лікарні - 16 градусів тепла. Чому - з'ясовували наші кореспонденти.

Із понеділка майже у двадцяти навчальних закладах Кам'янського через холоднечу вимушені канікули. Директор колегіуму номер 16 каже: продовжувати навчання неможливо.

"З понеділка у зв'язку із пониженням температури, температура в класах, в багатьох, на багато нижча, це в межах 10-13 градусів", - говорить Віта Буй, директор Кам'янського колегіуму №16.

Вчителі з обігрівачами, у верхньому одязі працюють над ущільненням шкільної програми, аби учням не довелося через канікули вчитись у вихідні.

"Протягом додаткових канікул навчання відбувалося дистанційно. Потім буде оптимізація навчально-виховного процесу", - говорить Тетяна Онищенко, директор департаменту гуманітарної політики Кам'янської міськради.

Холодні батареї й у дошкільних закладах. Приміщення обігрівають електроприладами. Та не всі батьки малечу пускають до садочка.

"На сьогоднішній день у нас 30 дітей, це пов'язано з тим, що немає опалення. Ті батьки які працюють, не мають можливості залишати дітей вдома вони приводять до дитячого садочку", - говорить Наталія Краснощокова, заступник директора Кам'янського дитячого садка №41.

Тепловики чітко не кажуть, коли дадуть тепло. Дніпровська ТЕЦ не отримала від "Нафтогазу" ліміти газу. Компанія заборгувала монополісту понад мільярд гривень. На підприємстві пояснюють: заплатити зможуть лише після того, як розрахуються з ними.

"Мы очень давно добиваемся номинацию и НАК "Нефтегаз" всеми силами пытается препятствовать процессу. Сегодня мер города в Киеве и руководитель предприятия тоже", - говорить Геннадій Батиченко, заступник гендиректора Дніпровської ТЕЦ.

У Кропивницькій дитячій лікарні опалювальний сезон розпочався вчасно. Однак температура у приміщеннях - 16 градусів. Пацієнти у верхньому одязі та з обігрівачами. Однак і це не рятує.

"Видите какая температура, пневмония у деток всех, разве можна в таком холодильнике сидеть. Все возмущаются родители, все недовольны, но никто ничего не делает", - говорить Світлана Вікторівна, бабуся пацієнта.

Дітей за можливістю на ніч забирають додому батьки. Тих, що залишаються, - медперсонал зігріває як може.

"Много електроприборов включать мы не можем, потому что здание старое, проводка горячая вода есть, бойлеры есть, мы можем бутылки с водой греть", - говорить Тетяна Руденко, заступник головного лікаря Кропивницької дитячої міської лікарні.

Тепло в лікарню постачається централізовано. Та попри теплі батареї все одно холодно. Керівництво каже: все через застарілу тепломережу в закладі. Однак нічого вдіяти не можуть, приміщення лікарні не належить місту, його орендують. У мерії про холоднечу в медзакладі дізналися від нашої знімальної групи. За їхніми даними, там допустимі плюс 19.

"До цього у нас не було звернень від лікарняних закладів. Ми проведемо роботу із теплопостачальною організацією для того, щоб дійсно з'ясувати основні причини", - говорить Віктор Кухаренко, начальник управління ЖКГ Кропивницької міськради.

І якщо в Кам'янському діти сподіваються піти до школи вже 19 листопада, то в Кропивницькому маленькі пацієнти й керівництво лікарні готові вкотре просити міськраду вирішити проблему з опаленням.