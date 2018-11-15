Некоторые люди подвержены магическим приворотам и ритуалам больше других. Астрологи связываю это с тем, под каким знаком зодиака вы родились. Об этом пишут Vesti-ua.net.

Рак, Скорпион и Рыбы

Очень отличный вариант для приворота, присушки или отворота. Они обладают впечатлительным характером, подвластны смене настроения, эмоциональны и сильно чувствительны. Особенно мужчины могут стать отличной мишенью для магических ритуалов.

Что касается женского пола, то они вполне способны при помощи своих чар даже свести с ума выбранный объект. Поэтому, с женщинами этих знаков зодиака всегда нужно держаться строго и не поддаваться на провокации их сладким чарам. Чтобы избежать приворота, мужчинам следует носить в кармане носовой платок, завязанный узлом, а женщинам - талисман любимого животного.

Близнецы, Весы и Водолей

Намного меньше подвержены магическим ритуалам и слабее ощущают на себе действия, чем перечисленные выше знаки зодиака. Хотя, если постараться и их можно приворожить или наслать на них порчу. Они также могут на себе испытывать энергетический вампиризм, и вполне способны получить неожиданный магический удар. Отойти быстро от энергетической атаки им поможет лишь любимое занятие или сутки полноценного сна.

Овен, Лев и Стрелец

Имеют отличную защиту от магических воздействий. Люди таких знаков обладают целеустремленным характером, умеют добиться намеченных целей и способны организовать работу или бизнес.

Также они являются отличным предметом для зависти для своих коллег или конкурентов. И даже при самой прочной защите, не мешало этим людям носить с собой постоянно их магический талисман или амулет. Также вполне сгодится христианский крестик.

Дева, Козерог и Телец

Меньше всего подвержены действию магических атак. Эти знаки имеют прочную энергетическую ауру и обладают прекрасной защитой от магических воздействий еще с рождения.

Но, если хорошо постараться колдуну, то и они также могут быть подвержены колдовству, привороту или магического ритуала. Поэтому, чтобы не стать жертвой колдовства, носите постоянно в своем кармане заговоренную монетку. Самый простой заговор на удачу будет вас охранять от колдовства и злых чар.

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