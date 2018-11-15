В Индии, в штате Магараштра, врачи достали из желудка женщины по имени Сангита 1,5 кг металлических предметов, среди которых гайки, болты, ювелирные украшения, застежки-молнии и трос. Об сообщает Daily Mail.

Врачи потратили около 3 часов на то, чтобы достать предметы из желудка женщины.

Женщина обратилась к медикам с жалобой на боль в животе. Желудок стал твердым, как камень, говорят врачи. Одна из шпилек проткнула стенку желудка и врачи должны были делать операцию как можно скорее.

Сангита страдает акуфагию - психическое расстройство, которое выражается в страсти к глотания острых предметов. Врачи пытаются найти родственников женщины, но пока тщетно.

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