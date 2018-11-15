Під час затримання правоохоронці виявили 11 машин

На Сумщині ліквідували канал постачання товарів із Росії до України. Нелегальним бізнесом займалися четверо українців та один росіянин.

Під час затримання правоохоронці виявили 11 машин. П'ять із них - російської реєстрації, чотири - української, а два автомобілі взагалі без номерних знаків.

У цих автівках зловмисники перевозили запчастини, харчі й отрутохімікати. Тривають слідчі дії.