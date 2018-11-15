На Донбасі примусово проводять медичне обстеження чоловіків [ Редактировать ]
Бойовики на окупованих територіях Донбасу примусово проводять медичне обстеження всього чоловічого населення. Про це повідомляє українська розвідка.
Окупанти також запровадили систему так званих мобільних призовних пунктів. Хочуть залучити якомога більше місцевих до загонів бойовиків, адже нині жителі окупованих територій під різними приводами відмовляються від участі у бойових діях.
"До осіб, які ухилятимуться від медобстеження окупаційною владою, передбачено застосування репресивних заходів. У випадку затримання таких осіб на блокпосту чи пункті пропуску їх направлятимуть до так званих органів державної безпеки на перевірку лояльності до російського окупаційного режиму", - заявив Дмитро Гуцуляк, речник міністерства оборони України.
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