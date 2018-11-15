Заступницю Джона Болтона звільнили через першу леді США [ Редактировать ]
Заступницю радника з нацбезпеки США Джона Болтона Міру Рікардел звільнили на вимогу першої леді Сполучених Штатів Меланії Трамп. Їй запропонують іншу посаду - "поза адміністрацією". Яку саме - речниця президента Сара Сандерс не поточнила.
За інформацією американських ЗМІ, Трамп і Рікардел посварилися під час поїздки Африкою у жовтні. Жінки нібито не поділили місце в літаку.
Після конфлікту радниця Болтона звинуватила помічників президентової дружини в неналежній поведінці.
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