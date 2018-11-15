ДТП на Рівненщині: у якому стані Олег Жоха [ Редактировать ]
Стан спортсмена Олега Жоха вкрай тяжкий. Уночі його перевели з Радивилівської лікарні до реанімації нейрохірургічного відділення Рівненської міської лікарні.
Нагадаю, напередодні відомі українські спортсмени потрапили в аварію на Рівненщині на трасі "Київ - Чоп". Олег Жох та його колега найсильніший рукоборець світу Андрій Пушкар їхали на змагання до Польщі. Пушкар загинув на місці.
За інформацією поліції, Олег Жох на "Сітроєні" з невідомих поки що причин вискочив на зустрічну смугу і врізався у вантажівку. Крім спортсменів в авто перебував 50-річний батько Жоха. Він теж загинув. Водій вантажівки не постраждав.
Андрієві Пушкарю було 33 роки, він 15 разів ставав чемпіоном світу і стільки ж тріумфував на Чемпіонатах Європи з армспорту. Його товариш - 26-річний рівнянин Олег Жох теж багаторазовий чемпіон світу і Європи.
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