Стан спортсмена Олега Жоха вкрай тяжкий. Уночі його перевели з Радивилівської лікарні до реанімації нейрохірургічного відділення Рівненської міської лікарні.

Нагадаю, напередодні відомі українські спортсмени потрапили в аварію на Рівненщині на трасі "Київ - Чоп". Олег Жох та його колега найсильніший рукоборець світу Андрій Пушкар їхали на змагання до Польщі. Пушкар загинув на місці.

За інформацією поліції, Олег Жох на "Сітроєні" з невідомих поки що причин вискочив на зустрічну смугу і врізався у вантажівку. Крім спортсменів в авто перебував 50-річний батько Жоха. Він теж загинув. Водій вантажівки не постраждав.

Андрієві Пушкарю було 33 роки, він 15 разів ставав чемпіоном світу і стільки ж тріумфував на Чемпіонатах Європи з армспорту. Його товариш - 26-річний рівнянин Олег Жох теж багаторазовий чемпіон світу і Європи.