Женщина избила сотрудника McDonald's из-за кетчупа [ Редактировать ]
В США посетительница McDonald's избила менеджера, потому что он отказался продать ей кетчуп. Об этом сообщает ABC News.
Конфликт произошел в городе Санта-Ана в штате Калифорния 27 октября, однако полиция сообщила о происшествии и опубликовала запись с камер видеонаблюдения только сейчас.
Американка приехала в "МакАвто", однако вышла из машины, зашла на кухню через дверь для персонала и потребовала дать ей соус. Когда менеджер попросил ее уйти и сказал, что она не должна здесь находиться, девушка напала на него: начала душить, толкнула и избила.
В драку вмешались другие сотрудники. Затем в ресторан вбежал спутник женщины, оттащил ее от менеджера, и они уехали.
Полиция объявила пару в розыск.
Ранее мы писали, что из женщины достали груду металла.
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