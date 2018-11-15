В Верховной Раде намерены поднять допустимый возраст для покупки алкоголя и сигарет, для этого депутаты готовят новый законопроект. Об этом пишет "Сегодня".

Так, покупать спиртные напитки можно будет не с 18, а с 21 года. Законопроект №8437 уже зарегистрирован в парламенте.

Медики и юристы считают ограничение разумным, однако для соблюдения закона потребуется больше контроля.

С 18 или с 21? С какого возраста разрешить покупку сигарет и спиртного?

"Чем позже, тем лучше", - считает Отто Стойка, врач и глава правления организации "Платформа Здоровья".

Ткани мозга развиваются до 22-25 лет. А в 21 человек продолжает учиться в вузе и осваивает профессиональные навыки.

"Много нейронных связей формируются в молодом возрасте. А никотин и алкоголь - психоактивные вещества, которые влияют на нейроны непосредственно и на связи между ними, то есть, на их работу", - говорит Отто Стойка.

Когда никотин попадает в мозг, он мешает нормальному обращению нейрогормонов и истощает их выработку. Поэтому, чем раньше человек начинает курить или пить, тем вероятней, что у него появится зависимость, интеллектуальные и эмоциональные нарушения.

Люди, которые употребляют эти вещества, становятся раздражительными, эмоционально неуравновешенными - это мешает обучаться и входить во взрослую жизнь, обедняет эмоциональную сферу и потребность в познании.

А в более зрелом возрасте люди лучше себя контролируют и реже начинают потреблять алкоголь и табак. Но возрастного ограничения мало.

"Надо вводить более жесткий контроль за продажей алкоголя и табака детям! Вводить контроль за запретом курения и употребления алкоголя в общественных местах, проводить ограничения продажи по времени, создавать широкую социальную рекламу против употребления алкоголя и табака", - добавляет Отто Стойка.

Могут возникнуть проблемы с торговыми точками

В большинстве стран мира, и в Украине в том числе, алкоголь и табак продают с 18 лет. В США и Монголии - с 21 года.

С точки зрения здоровья предложение повысить возрастной ценз выглядит разумным, считает Елена Дроздова, зампредседателя Комитета медицинского и фармацевтического права и биоэтики Национальной ассоциации адвокатов Украины. Однако есть еще практическая сторона.

По данным ЮНИСЕФ, почти 85% подростков употребляли алкоголь, большинство из них в возрасте 15-17 лет. Каждый второй пробовал курить сигареты, а часть продолжает курить и сегодня.

"Несмотря на запрет продавать алкоголь и сигареты несовершеннолетним, хотя бы раз в жизни они употребляли эти продукты. И хотя ГФС постоянно выписывает торговым точкам штрафы, ситуация потребления алкоголя и сигарет подростками не меняется", - говорит Елена Дроздова.

С чем сейчас связано ограничение до 18 лет? В Украине - с тем, что с 18 лет человек считается полностью дееспособным и несет полную административную и уголовную ответственность, а значит, сам распоряжается своей жизнью и решает, что делать.

Однако, потребление алкоголя и табака - не всегда обдуманный выбор человека, а часто просто влияние посторонних, или результат внутренних переживаний, считает Дроздова. А в 21 год человек уже более зрелый психологически и физически, а значит, может реально оценить риски и сопоставить их с собственными желаниями и возможностями.

Если новое ограничение введут, вряд ли его будут придерживаться сами продавцы.

"Во-первых, далеко не все требуют от покупателя документы, большинство продавцов полагается на внешний вид человека. Во-вторых, для некоторых точек продажи алкоголя и сигарет несовершеннолетним - основной источник прибыли. В-третьих, проконтролировать факт нарушения и доказать его также сложно - далеко не всегда в магазине есть камеры видеонаблюдения. И, в конце концов, от коррупции тоже некуда деться - часто правоохранители просто закрывают глаза на такие случаи и создают иллюзию безнаказанности", - комментирует Елена Дроздова.

Поэтому, если повышать возраст, надо внедрять механизмы наблюдения: требовать устанавливать видеонаблюдение в местах продажи алкоголя и сигарет, внимательней проверять деятельность торговых точек и сурово требовать отчетности и объяснений.

Также надо повысить штрафы и усложнить условия получения лицензии, считает адвокат. Только тогда повышение возраста принесет пользу обществу.

"Без обеспечения со стороны государства мощной системы контроля и влияния на самих торговцев любые изменения относительно возрастного ценза покупателей без желаемого эффекта", - отмечает Дроздова.

Законопроект №8437, который повышает возраст продажи сигарет и алкоголя, вряд ли примут в ближайшее время. Пока его отправили на доработку. Главное научно-экспертное управление посчитало, что проект в таком виде ничего не изменит. Именно это управление оценивает целесообразность предложений депутатов и их соответствие действующим законам.

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