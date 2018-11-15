В Киеве "замерзают" более 300 домов [ Редактировать ]
В Киеве около 300 домов остались без теплоснабжения из-за проблем на сетях.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Киевский городской председатель Виталий Кличко во время выступления на заседании Киевсовета относительно аварий в начале отопительного сезона
"Много проблем. "Киевтеплоэнерго" в круглосуточном режиме ликвидирует аварии. Большое повреждение на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели, где провалился асфальт, его ликвидировали, но обнаружили дополнительное повреждение, которое может вызвать аварию. Там службы работают над заменой сети. В других проблемных местах также продолжаются работы. И временно сейчас около 300 домов без тепла", - сказал Кличко.
По словам мэра, он дал поручение как можно быстрее устранить проблемы и обязательно информировать жильцов домов о проводимых работах.
Также Кличко подчеркнул необходимость информировать киевлян о том, когда будет восстановлено теплоснабжение в их доме, потому что часто киевляне не могут получить эту информацию от ЖЭКов и других обслуживающих компаний.
Ранее мы писали, что центр Киева заливает горячей водой.
по теме
Отопительный сезон в Украине сорван (список городов)
В Украине не могут начать отопительный сезон в 12 городах из-за долгов теплоснабжающих предприятий перед НАК "Нафтогаз Украины"
Киев парализовали "снежные" пробки (фото)
Утром в среду, 14 ноября, Киев остановился в пробках
Хто відповідатиме за зрив опалювального сезону в Україні?
Напередодні обурені люди перекрили три виїзди з міста, а вже сьогодні - планують пікетувати "Нафтогаз" і Кабмін
"Нафтогаз" несе відповідальність за зрив опалювального сезону в Україні - Сергій Рудик
В Україні у декількох містах досі немає опалення - мерзнуть Шепетівка Хмельницької області, Сміла на Черкащині і навіть Харків
Підвищення ціни на газ призвело до зриву опалювального сезону - Юлія Тимошенко
Лідер "Батьківщини" закликала добиватися від місцевої влади якнайшвидшого вирішення проблеми з опаленням