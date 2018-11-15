У Запоріжжі оголосили план "Сирена" [ Редактировать ]
У Запоріжжі троє людей постраждали від вибуху гранати. Зараз вони у лікарні. Як повідомили в обласному управлінні поліції, напередодні о сьомій вечора невідомий підійшов до гурту людей і жбурнув у них бойову гранату. Після чого швидко втік.
Студент і двоє працівників одного з місцевих підприємств отримали скалкові поранення. На пошуки зловмисника підняли весь гарнізон запорізької поліції. У місті оголосили план "Сирена".
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