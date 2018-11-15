На Запоріжжі СБУ викрила організоване угруповання [ Редактировать ]
На Запоріжжі СБУ викрила організоване угруповання - зловмисники шантажували людей та вимагали у них гроші. Начальник одного з райвідділків поліції та двоє його колишніх колег розміщували в інтернеті оголошення про надання інтимних послуг через підставну особу.
Молода жінка призначала чоловікам побачення. Потім жертву доправляли в райвідділок поліції, де на неї чинили психологічний тиск. В обмін на мовчання, пропонували відкупитись. Просили від двох до п'яти тисяч доларів. Скільки людей вони ошукали у такий спосіб, встановлює слідство. Затриманим загрожує до 8-ми років ув'язнення.
"В чергове вони вимагали грошові кошти за вказану зустріч з мешканця Запоріжжя. І вимагали у нього грошові кошти у сумі 4 тисячі доларів США. Оперативник спецслужби затримали двох фігурантів справи саме під час передачі першої частини хабаря у сумі 50 тисяч гривень. Згодом вони затримали двох інших учасників угруповання", - заявив Сергій Левченко, прес-секретар начальника СБУ в Запорізькій області.
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