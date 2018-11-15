Через снігопад в Україні сталося 1400 аварій [ Редактировать ]
Майже 1400 дорожньо-транспортних пригод сталося минулої доби в Україні. Найбільше - через різке погіршення погодних умов. За інформацією ДСНС, на автошляхах загинули 11-ть людей, 96 зазнали травм. За статистикою, третина тих, хто потрапив у ДТП, пересувалися на автівках із "літньою гумою".
У Києві до поліції надійшло майже півтисячі повідомлень про аварії на дорогах. Це вчетверо більше, ніж за звичайної погоди.
У поліції водіям радять, поки що утриматися від поїздок на далекі відстані. А синоптики прогнозують: наприкінці тижня у Києві знову сніжитиме, і температура опуститься нижче нуля.
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