Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Джудит Гоф заявила, что вооруженный конфликт на Донбассе не может быть основанием для невыплаты пенсий внутренне перемещенным лицам, а также украинцам, проживающим на оккупированной территории. Об этом она сказала на международной конференции "Выплата пенсий внутренне перемещенным лицам в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию?"

"Великобритания поддерживает Украину в процессе воплощения реформы демократизации и помогает развивать такие сферы как верховенство права, соблюдение прав человека и обеспечение справедливости", - заявила Гоф.

Она напомнила, что право на получение пенсий гарантировано международными и региональными инструментами и является неотъемлемой частью социальной справедливости.

Получение пенсий является заработанным правом работающих граждан Украины. Конфликт не может влиять на это право, поскольку таким образом подвергаются риску наиболее уязвимые слои населения. Также это право является предпосылкой включения людей, страдающих от конфликта, в жизнь общества, что будет способствовать к нахождению долговременных решений для внутренне перемещенных граждан и обеспечению социальной справедливости", - добавила посол.

В то же время она назвала выплату пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях, большим вызовом с точки зрения юридической, политической и практических перспектив.

Кроме того, Гоф выразила убеждение, что украинское правительство пытается найти надлежащее решение, и именно поэтому Великобритания приветствует проект закона ≤ 6692, который был наработан с привлечением международных экспертов.

Надеемся, что принятый закон будет важным шагом на пути обеспечения прав граждан, страдающих от конфликта, в частности путем уменьшения препятствий, не дающих гражданам возможности получать то, что им положено по закону.

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