Раніше по прибутті з українських мандрівників стягували 60 доларів

Відсьогодні таїландська віза для українців безкоштовна. Про це повідомив повноважний посол України в Таїланді Андрій Бешта.

Раніше по прибутті з українських мандрівників стягували 60 доларів. Відмовитися від консульського збору планували з 1 грудня, утім процес пришвидшили. Загалом скасувати його планують для іноземців з іще двадцяти однієї країни, які прибувають у Таїланд не довше, аніж на 15 днів.

Так королівство планує збільшити туристичний потік принаймні на третину.