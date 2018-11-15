Віза до Таїланду для українців стала безкоштовною [ Редактировать ]
Відсьогодні таїландська віза для українців безкоштовна. Про це повідомив повноважний посол України в Таїланді Андрій Бешта.
Раніше по прибутті з українських мандрівників стягували 60 доларів. Відмовитися від консульського збору планували з 1 грудня, утім процес пришвидшили. Загалом скасувати його планують для іноземців з іще двадцяти однієї країни, які прибувають у Таїланд не довше, аніж на 15 днів.
Так королівство планує збільшити туристичний потік принаймні на третину.
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