Лісові пожежі у Каліфорнії: сотні людей вважаються зниклими безвісти [ Редактировать ]
Кількість жертв пожежі у Каліфорнії зросла до 56. Щонайменше 130 людей уважають зниклими безвісти. Про це повідомляє місцева поліція.
Площа загоряння наразі становить майже 550 квадратних кілометрів. Полум'я знищило близько 8 тисяч будівель. У низці округів Каліфорнії оголошено режим надзвичайної ситуації.
Президент США Дональд Трамп раніше розпорядився виділити з федерального бюджету гроші для боротьби зі стихією.
Нагадаю, пожежі в Каліфорнії вирують уже тиждень. Їх назвали найбільш руйнівними за всю історію штату. Уже згоріло майже 80 гектарів лісу.
по теме
Лісові пожежі у Каліфорнії: кількість жерт росте
Площа займання наразі становить майже 550 квадратних кілометрів. Полум'я знищило близько 8 тисяч будівель. В низці округів Каліфорнії діє режим надзвичайної ситуації
Лісові пожежі в Каліфорнії: кількість жертв невпинно росте
На півдні штату за добу площа лісових пожеж розширилася вдвічі. Цьому сприяє спекотна суха погода та сильний вітер. Уже горять понад 80 тисяч гектарів. Вогонь гасять із землі та з повітря, але взяти ситуацію під контроль поки що не вдається
Каліфорнія потерпає від масштабних лісових пожеж
Згорілі вщент будівлі, пустеля замість лісів та попіл, який ще довго вкриватиме землю. Сьогодні деякі міста Каліфорнії нагадують сцени з фільмів про кінець світу. У штаті майже тиждень вирує найбільш руйнівна в його історії пожежа "Кемп"
Лісові пожежі в Каліфорнії: кількість жертв невпинно росте
Пожежі не вщухають 5 день поспіль. Їх уже назвали найбільш руйнівними за всю історію штату. Вогонь охопив майже 45 гектарів лісу на півночі та понад 30 гектарів - на півдні штату
Лісові пожежі в Каліфорнії: кількість жерт зросла
Десятки людей досі уважають зниклими безвісти, тож кількість загиблих - може виявитися більшою