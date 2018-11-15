Кількість жертв пожежі у Каліфорнії зросла до 56. Щонайменше 130 людей уважають зниклими безвісти. Про це повідомляє місцева поліція.

Площа загоряння наразі становить майже 550 квадратних кілометрів. Полум'я знищило близько 8 тисяч будівель. У низці округів Каліфорнії оголошено режим надзвичайної ситуації.

Президент США Дональд Трамп раніше розпорядився виділити з федерального бюджету гроші для боротьби зі стихією.

Нагадаю, пожежі в Каліфорнії вирують уже тиждень. Їх назвали найбільш руйнівними за всю історію штату. Уже згоріло майже 80 гектарів лісу.